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Глушаков и Захарян получили травмы на тренировке сборной России

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РИА Новости

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, по какой причине досрочно покинул тренировку национальной команды, которая готовится к очередным отборочным матчам чемпионата мира-2022.

«Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план. Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, все чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать», — сказал Глушаков после тренировки.

Также досрочно завершил тренировку в составе национальной команды полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее РФС сообщил, что Головин пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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