Бакаев заявил, что набрал хорошую форму перед вызовом в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев высказался в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Словакии и Словении.

По его словам, последние игры за клуб помогли ему набрать хорошую физическую форму.

«Готов ли я иргать за сборную? Конечно. Особенно мне помогли первые сборы. Валерий Георгиевич Карпин тоже помог. В данный момент чувствую себя намного лучше. Возвращается дриблинг.

Предстоящие два матча будут тяжелыми и неприятными, но надо выигрывать. Другого пути нет», — приводит слова Бакаева «СЭ».

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что у полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова диагностирована микротравма задней поверхности бедра.