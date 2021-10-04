Наставник «Локомотива» ответил на вопрос о своем будущем в клубе

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что поражение в матче десятого тура чемпионата России против «Ростова» (1:2) стало для «железнодорожников» первым в сезоне, а также заявил, что не обращает внимания на вещи, которые не связаны с его работой. Слова Николича передает «Чемпионат».

«Это наше первое поражение в чемпионате и второе в этом календарном году. Я занимаюсь своей работой, сфокусирован на ней и на команде. Не обращаю внимания на вещи, которые не связаны с моей работой и игрой команды», — сказал Николич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. «Ростов» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с «Сочи», а «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».

Ранее Федор Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Ростовом».