Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кафельников: Винер-Усманова в состоянии сама купить Авериным автомобили 23:41
Политолог считает, что «Досье Пандоры» может поднять вопрос импичмента Зеленского 23:34
Зима в России будет аномально снежной 23:25
В сети появилось видео драки со стрельбой в Москве 23:20
Винер-Усманова оценила шансы сестер Авериных завоевать золото на Олимпиаде-2024 23:10
Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на данные о финансировании НКО... 23:03
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Лыткарино 22:46
Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов* 22:36
Представитель полка Кадырова рассказал о потасовке с фанатами «Спартака» 22:32
Венгерская ГТС: транзит газа через Украину возобновлен 22:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Кафельников назвал неуместными оскорбления Винер-Усмановой в адрес Далалояна

close
100%
РИА Новости

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который заявил о несправедливом вручении BMW X5 серебряному призеру Игр-2020 Дине Авериной.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом.

«По большому счету мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалоян просто высказал свое мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его словах ни к чему», — цитирует Кафельникова RT.

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 млн рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам. В России раскритиковали судей, поскольку Ашрам допустила потерю предмета в заключительном упражнении. Несмотря на это, ей присудили первое место, а чисто исполнившей программу Авериной — лишь второе.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала Далалояна.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье задержали со стрельбой
В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища
«Мои сыновья станут твоими защитниками. Напиши, я буду ждать»
В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту
«Жестоко избили ветеранов и инвалидов войны»
Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума
Журналисты-расследователи узнали про офшорные операции Зеленского
В правительстве Чечни объяснили, чем полезны извинения на камеру
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Лыткарино
«Гай.РФ»: убитые в Гае студентки были изнасилованы
Новости и материалы
Кафельников: Винер-Усманова в состоянии сама купить Авериным автомобили
Политолог считает, что «Досье Пандоры» может поднять вопрос импичмента Зеленского
Зима в России будет аномально снежной
В сети появилось видео драки со стрельбой в Москве
Винер-Усманова оценила шансы сестер Авериных завоевать золото на Олимпиаде-2024
Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России
Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов*
Представитель полка Кадырова рассказал о потасовке с фанатами «Спартака»
Венгерская ГТС: транзит газа через Украину возобновлен
Тренер российских синхронисток поддержала Далалояна после его слов о BMW Авериных
«Талибан*»: на севере Кабула уничтожена группа террористов ИГ*
В РПЛ сообщили, что избитый фанат «Спартака» выкрикивал оскорбления на национальной почве
В Китае прогнозируют появление нового «вируса X»
Саакашвили обратился к лидеру «Единого Нацдвижения» из тюрьмы
Премьер Грузии назвал Саакашвили опасным и больным человеком
Консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем
Опубликовано новое видео избиения фанатов «Спартака» в Грозном
Названы возможные причины крушения вертолета в Подмосковье
Все новости
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух болельщиков на матче с «Ахматом»
В «Спартаке» проверяют информацию об избиении двух болельщиков в Грозном
Воссоединение «Тату», болезнь Гузеевой, свобода Бритни Спирс
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
Последний Бонд Крэйга, Камбербетч с котами и умирающая Франция
Что посмотреть в кино в октябре
«Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос»
Как слова Макрона привели к международному скандалу
Блеск и роскошь «Отважного туркмена»
Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen
Рецидивист и разбойник. Названо имя подозреваемого в тройном убийстве в Гае
Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток
Умер актер Андрей Дубовский
«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области
Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору
Незрелое «Яблоко». Почему iPhone 13 и iOS 15 расстроили пользователей
Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone
«Выдавал листы на импичмент президента». Что Зеленский не поделил с Разумковым
Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит
Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов
«Несомненно, в воскресенье что-то произойдет». В Грузии ожидают протестов после выборов
Правящая партия в Грузии лидирует на местных выборах
«По первым признакам отличить грипп от коронавируса очень сложно»
Эксперт заявил, что потеря обоняния не является основным симптомом COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях