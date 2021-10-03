Кафельников назвал неуместными оскорбления Винер-Усмановой в адрес Далалояна

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который заявил о несправедливом вручении BMW X5 серебряному призеру Игр-2020 Дине Авериной.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом.

«По большому счету мне фиолетово, кому и какую машину вручили. Но Далалоян просто высказал свое мнение. Оскорбления в его адрес неуместны и незаслуженны. Хотя журналисты сами способствуют зарождению скандала, обсуждая эту тему и задавая соответствующие вопросы. Человек высказал свою точку зрения, и акцентировать внимание на его словах ни к чему», — цитирует Кафельникова RT.

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 млн рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам. В России раскритиковали судей, поскольку Ашрам допустила потерю предмета в заключительном упражнении. Несмотря на это, ей присудили первое место, а чисто исполнившей программу Авериной — лишь второе.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала Далалояна.