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Тренер российских синхронисток поддержала Далалояна после его слов о BMW Авериных

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который заявил о несправедливом вручении BMW X5 серебряному призеру Игр-2020 Дине Авериной.

Специалист отметила, что каждый человек имеет право на свое мнение.

«Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призеру вручают автомобиль как чемпиону.

Всегда говорю, что абсолютно все призеры Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то дифференцировать. Золото есть золото», — цитирует Покровскую RT.

Тренер сборной России по синхронному плаванию также заявила, что спортсмена нельзя оскорблять за его мнение.

«Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов», — добавила Покровская.

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 млн рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам. В России раскритиковали судей, поскольку Ашрам допустила потерю предмета в заключительном упражнении. Несмотря на это, ей присудили первое место, а чисто исполнившей программу Авериной — лишь второе.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом.

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