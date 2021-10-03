Фигуристка Куракова призналась, что предпочла бы жить в Польше, а не в России

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, рассказала, почему решила сменить спортивное гражданство.

«В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16-18 лет. Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это уже конец, на крупные соревнования я больше не поеду. Но я продолжала в себя верить и считать, что заслуживаю шанса», — цитирует Куракову Sport Onet.

Спортсменка отметила, что в получении польского гражданства ей помог председатель Ассоциации фигурного катания страны Марек Калишек.

По словам фигуристки, она счастлива в Польше и чувствует себя лучше, чем когда-либо.

«Ведь могло случиться так, что я бы уже два года не стояла на коньках, а теперь я попала на Олимпиаду в Пекине. Я знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, это самое важное», — сказала Куракова.

Фигуристка добавила, что в Польше она чувствует себя как дома.

«У меня здесь есть парень и друзья, которых я люблю. В будущем я бы, скорее, предпочла жить в Польше, а не в России», — заключила Куракова.

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