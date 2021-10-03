Тренер «Реала» рассказал, смог бы он возглавить «Барселону»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, смог бы он когда-нибудь возглавить «Барселону».

«При всем уважении к такой великой команде, как «Барселона», я не могу идти против своего прошлого. В прошлом я был тренером «Реала», сейчас я снова возглавляю его, поэтому я не могу идти против этого», – цитирует наставника пресс-служба мадридского клуба.

Итальянский наставник уже работал «Реале» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

27 мая «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что не может уснуть после поражения от тираспольского «Шерифа» во втором туре Лиги чемпионов.