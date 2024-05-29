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В Минобороны сообщили об уничтоженных за ночь воздушных объектах в Белгородской области

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили дрон и семь реактивных снарядов ВСУ

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Илья Галахов/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивных снарядов по объектам на территории РФ.

Накануне Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны украинской армии. По словам врио главы области Алексея Смирнова, 28 мая многократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

Более того, село Гуево Суджанского района, деревня Городище Рыльского района, поселок Краснооктябрьский, а также села Сергеевка, Дроновка и Неониловка Глушковского района пострадали от сброса взрывчатки с украинских беспилотников и дронов-камикадзе. В Краснооктябрьском из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена линия электропередачи, в связи с чем несколько населенных пунктов обесточены.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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