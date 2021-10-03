Канчельскис сравнил Алексея Березуцкого с экс-тренером «Челси»

Бывший хавбек сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о работе главного тренера «ЦСКА» Алексея Березуцкого.

Матч с «Краснодаром» в десятом туре чемпионата России, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, закончился нулевой ничьей.

«Выводы по Березуцкому можно будет делать только в конце сезона. Пока не вижу его тренерский почерк, но прошло слишком мало времени. Стоит отдать должное, испытание «Спартаком» он прошел успешно.

По поведению на кромке поля Березуцкий напоминает мне Раньери — такой же хладнокровный и невозмутимый. Однако, поведение наставника никак не отображает его уверенность в себе и уж тем более не влияет на результат команды», — приводит слова Sport24.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».