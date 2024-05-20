Москвичей предупредили о ненастной погоде 21 мая

В российской столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков.

«Завтра в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Жителей и гостей столицы попросили сохранять внимательность на открытых пространствах в непогоду.

Некоторое время назад синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала грозу в Москве после 17 мая. По ее словам, в ближайшие выходные дни погоду в российской столице будет формировать антициклон. Температура приблизится к среднеклиматической норме, несмотря на то, что в первую половину мая она фиксировалась приблизительно на пять градусов ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили москвичей о новой волне холода.