Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Упавший на землю телефон воронежца сам вызвал к нему гаишников

В Воронежской области телефон водителя сам вызвал к нему ДПС

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Воронежской области забытый водителем на машине смартфон упал во время движения и автоматически сигнализировал в экстренные службы о ДТП. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД помогли водителю найти смартфон, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Воронежской области».

«Прибывшими на место полицейскими не был зафиксирован факт дорожно-транспортного происшествия. После обследования близлежащей территории госавтоинспекторы обнаружили стоящий на обочине автомобиль FAW», — отмечается в сообщении.

Водитель машины пояснил, что по дороге пробил колесо и в процессе его замены положил смартфон на капот, а потом продолжил поездку. Упавший телефон сообщил о ДТП в службу спасения. Инспекторы ДПС предложили 23-летнему водителю попробовать найти гаджет по геолокации, смартфон удалось разыскать и вернуть владельцу.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует ужесточить правила парковки электромобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами