Упавший на землю телефон воронежца сам вызвал к нему гаишников

В Воронежской области забытый водителем на машине смартфон упал во время движения и автоматически сигнализировал в экстренные службы о ДТП. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД помогли водителю найти смартфон, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Воронежской области».

«Прибывшими на место полицейскими не был зафиксирован факт дорожно-транспортного происшествия. После обследования близлежащей территории госавтоинспекторы обнаружили стоящий на обочине автомобиль FAW», — отмечается в сообщении.

Водитель машины пояснил, что по дороге пробил колесо и в процессе его замены положил смартфон на капот, а потом продолжил поездку. Упавший телефон сообщил о ДТП в службу спасения. Инспекторы ДПС предложили 23-летнему водителю попробовать найти гаджет по геолокации, смартфон удалось разыскать и вернуть владельцу.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует ужесточить правила парковки электромобилей.