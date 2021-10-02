Алексей Березуцкий рассказал, чем не удовлетворен в ЦСКА на старте сезона

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о стартовом отрезке сезона для армейцев в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Необходимо обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворен на данный момент.

Разочаровали и глупые ошибки в начале чемпионата. Это относится и к тренерскому штабу. Разумеется, от них никто не застрахован. Результат придет, когда мы будем реже допускать такие ошибки и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча», — цитирует наставника официальный сайт ЦСКА.

Красно-синие в десятом туре сыграют дома с «Краснодаром» 2 октября. Начало встречи в 19.00 (мск).

После девяти туров армейцы расположились на пятой строчке с 16-ю очками.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношениях с президентом армейского клуба Евгением Гинером.