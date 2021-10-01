Тренер Хавьер Мендес заявил, что блогер Джейк Пол может одолеть Конора Макгрегора

Тренер Хавьер Мендес рассказал, за счет чего блогер Джейк Пол может одолеть бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает BJPenn.

«У Джейка много преимуществ перед Конором. Одно из самых важных — габариты. Он три года боксирует с умелыми профессионалами. Джейку вообще не стоит бояться Конора», — сказал Мендес.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался о конфликте с рэпером Machine Gun Kelly.

«Я хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и все. Ничего, кроме любви. Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть мое выступление. Я выступлю, без проблем», — сказал Конор.