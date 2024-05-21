МВД сообщило о задержаниях после стрельбы в Западном Бирюлево

В перестрелке на юге Москвы, на улице Медынской в районе Бирюлево Западное, участвовали 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

«Поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынская. По предварительной информации, в нем участвовали около 15 человек. Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы», — заявили в МВД.

В пресс-службе ведомства добавили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников конфликта.

До этого момент стрельбы на Медынской улице в Москве попал на видео.

Вечером 21 мая Агентство городских новостей «Москва» сообщило о массовой драке в районе Бирюлево Западное. В публикации уточнялось, что во время потасовки несколько неизвестных людей выстрелили в двоих оппонентов и скрылись с места происшествия. Как отметили журналисты, мужчины уехали на трех автомобилях.

Ранее на парковке у петербургского торгового центра (ТЦ) «Сити Молл» произошла стрельба.