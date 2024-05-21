В казанском метро поезд дважды переехал школьника

Казанский школьник оказался на рельсах в метро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов сообщил диспетчеру о том, что во время движения на поезде почувствовал удар. Затем по этому отрезку пути проехал еще один состав.

Спустя некоторое время на рельсах нашли семиклассника. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна.

До этого в Петербурге мужчина оказался на рельсах в метро, на станции «Гражданский проспект». Выяснилось, что пострадавший попал под электропоезд и выжил, но лишился части руки. Получил ли он какие-либо еще травмы, не уточняется.

Из-за произошедшего сотрудникам метро пришлось на время перестать пускать горожан в вестибюль. На соседней станции, «Девяткино», проход также был закрыт. Поезда не ходили около получаса, пока медики пытались оказать помощь человеку. После этого движение возобновили.

Ранее в Москве мужчина спрыгнул на рельсы в метро, чтобы покурить.