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Прокуратура Москвы проверит обстоятельства драки со стрельбой в Бирюлево

Прокуратура Москвы начала проверку по факту драки со стрельбой в Бирюлево

Прокуратура Южного административного округа (ЮАО) начала проверку по факту драки с применением травматического оружия в районе Бирюлево Западное, расположенном в южной части Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного органа в Telegram-канале.

«Прокуратура <...> контролирует установление обстоятельств конфликта на юге Москвы», — отмечается в публикации.

Согласно предварительной информации, на улице Медынской между группой мужчин случился конфликт с использованием оружия.

«Есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Незадолго до этого стало известно, что массовая драка со стрельбой произошла в столичном районе Бирюлево Западное, расположенном в южной части Москвы. Позднее в интернет просочилось видео потасовки, которое заснял один из очевидцев инцидента. На кадрах видно, как около проезжей части дерутся порядка двух десятков человек. В какой-то момент на месте происшествия начинают раздаваться звуки стрельбы, после чего запись обрывается.

Ранее румынские политики устроили драку в парламенте.

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