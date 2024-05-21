«Он раздавлен»: экс-чемпион WBO предсказал завершение карьеры Фьюри из-за Усика

Бывший чемпион WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон предположил, что британский боксер Тайсон Фьюри может завершить карьеру после поражения от украинца Александра Усика. Его слова приводит Sky Sports.

«Фьюри будет раздавлен этим результатом. Его команде придется серьезно постараться, чтобы вернуть ему мотивацию. Не удивляйтесь, если Тайсон просто уйдет. Тайсону остается только жалеть, что он игрался с Усиком и изображал из себя шоумена. В какой-то момент Фьюри решил, что он король и что давление Усика ему нипочем», — заявил Нельсон.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Костя Цзю объяснил, почему судьи отдали победу Усику в бою с Фьюри.