Свищев назвал победу Усика праздником всего славянского спорта

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Абсолютное большинство россиян поддерживало украинца. Известный факт, что Усик родился в Симферополе и считает этот город своей родиной — глупо было бы отказываться. Также все мы помним, как Александр жестко отреагировал на вопрос «чей Крым?»

Его победа — это праздник всего славянского спорта. Усик — гражданин СССР, он там родился. У него очень много друзей из Казахстана, России, Украины, но он выходил на бой под украинским флагом и песней. Мы же не перестали из-за этого его поддерживать. Это близкие нам народы», — приводит слова Свищева Sport24.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа.

Поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о желании украинского боксера Александра Усика привезти чемпионские пояса в Крым.