Тренер «Мальме»: Дзюба широко известен не только в России

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился мнением о петербургском «Зените», с которым его команде предстоит сыграть в матче второго тура отборочного этапа Лиги чемпионов.

«Дзюба широко известен не только в России. У российской команды два прекрасных нападающих, которые могут играть вместе. Плюс у них есть много хороших бразильских игроков. Понятно, что российский клуб будет атаковать наши ворота, однако мы постараемся их огорчить.

«Зенит» — русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Поэтому нас ждет серьезный матч», — приводит слова специалиста Sport24.

Сине-бело-голубые сыграют с «Мальме» дома 29 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 (мск).

В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а шведский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Ранее защитник «Мальме» Анель Ахмедходжич перед матчем Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» поделился мнением о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.