Батыршина о критике Слуцкой в адрес Утяшевой: я в это не вмешиваюсь

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина отказалась оценивать критику фигуристки Ирины Слуцкой в адрес гимнастки Ляйсан Утяшевой. Слуцкая ранее выразила солидарность с олимпийской чемпионкой-2004 по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, которая после Игр в Токио гневно высказалась в адрес Утяшевой, поддержавшей занявшую первое место в индивидуальном многоборье израильтянку Линой Ашрам. Яна Батыршина не стала занимать чью-либо сторону в этом конфликте, отметив, что каждый имеет право высказаться.

«Каждый для себя решает, что говорить. Я уважаю каждую из них. Сейчас Ира Слуцкая решила высказаться — ее право, как и Ляйсан и Алина имели право на свои слова. Я не вмешиваюсь в этот процесс. Я не непосредственный участник всего этого, но я горой за российскую гимнастику, и когда мое мнение спрашивают, я отвечаю. Здесь я не хочу судить, кто прав, кто виноват, и когда надо было говорить, а когда не надо.

Мне тоже ставят в упрек, что я продолжаю говорить на эту тему, хотя прошло почти два месяца после Олимпиады; что продолжаю настаивать на необходимости российской стороне отстоять своих спортсменок. Призывают забыть — дело сделано, Олимпиада прошла и никак ситуацию не изменишь. На что я отвечаю: я искренне считаю, что Дина Аверина победила на Олимпиаде, и если Россия борется за своих спортсменок, то я буду всегда поддерживать решения отстаивать интересы наших атлетов — неважно, гимнасток или кого-то еще. Некоторые люди этим недовольны, считают, что пора об этом забыть и думают, что я привлекаю интерес к своей персоне, ловлю хайп.

Как только появляется информационный повод, я отвечаю журналистам и это сразу появляется в СМИ, мне сразу начинают писать. Я ведь сама не поднимаю темы: меня спрашивают — я отвечаю. И потом меня упрекают. А кто-то, наоборот, призывает не забывать про гимнасток, тем более, совсем скоро чемпионат мира. Поэтому эти разговоры не утихают и не утихнут, пока действительно не будет четкого ответа. Либо наша сторона скажет, что сделано все возможное, либо другая сторона извинится и признает, что была неправа. Это не значит, что те же самые спортсмены, которые продолжают это обсуждать, зарабатывают себе имя и напоминают о себе — нет. Все мы болеем за российский спорт», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

На Олимпиаде-2020 в Токио Линой Ашрам на 0,150 балла опередила россиянку Дину Аверину. Решение судей присудить Ашрам победу вызвало бурную реакцию мирового спортивного сообщества, поскольку израильская спортсменка допустила потерю предмета в заключительном упражнении, что должно было повлечь значительное занижение ее оценки. Аверина же свою программу выполнила чисто.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая приняла сторону Кабаевой в ее конфликте с Утяшевой.