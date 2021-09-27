В «Сочи» назвали истерической критику гендиректора «Краснодара» в адрес арбитров

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на критику гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес арбитров матча девятого тура чемпионата России.

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести», — цитирует Рубашко «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые с 75-й минуты доигрывали матч вдевятером. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После встречи Хашиг раскритиковал работу главного арбитра Игоря Панина. По мнению функционера, рефери трактовал спорные моменты в пользу гостей. Также он назвал «Сочи» петербургским клубом.

Ранее жена тренера «Краснодара» Василия Березуцкого Ольга эмоционально отреагировала на результат матча с «Сочи».