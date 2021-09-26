Усик обратился к фанатам после победы над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик обратился к своим болельщикам после победы над британцем Энтони Джошуа.

«Я очень вас всех сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова. За неподдержку. Пояса едут домой, желаю всем добра», — сказал Усик в видео в Instagram.

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут. Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился впечатлениями от побед украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.