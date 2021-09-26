Актер Назаров спел песню про Дзюбу: за воздух некстати зацепился одною из ласт

Актер Дмитрий Назаров спел в своем Instagram песню о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.

К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел актер.

В своей песне Назаров намекнул на пенальти, который Дзюба заработал в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший футбольный судья Игорь Федотов, комментируя назначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:2), заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином».