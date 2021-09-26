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Усик рассказал, где он хочет провести реванш против Джошуа

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Dave Thompson/Matchroom Boxing

Украинский боксер Александр Усик рассказал, где он хочет провести реванш против британца Энтони Джошуа.

«Джошуа — боец. Он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится на реванш. Возможно, нет. Я бы хотел провести реванш в Киеве. На НСК «Олимпийский», — сказал Усик на пресс-конференции.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее новоиспеченный чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик после победы над британским боксером Энтони Джошуа заявил, что он не хотел нокаутировать своего соперника.

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