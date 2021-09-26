Панарин высказался о скандале с тренером Назаровым

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, отвечая на вопрос о скандальном инциденте с тренером Андреем Назаровым, который обвинил хоккеиста в избиении девушки, заявил, что он расскажет об этой ситуации следующим летом. Слова Панарина передает официальный сайт НХЛ.

«Нужно было сказать об этом летом. А теперь думаю только о сезоне. И не хочется копать эти моменты. Я снова скажу, что это не секрет, и я всем расскажу. Но повторюсь, что поленился сделать это летом, было чуть не до этого. А теперь уже совсем рядом сезон. Мы опять возвращаемся к этому моменту, о котором не хотелось бы сейчас говорить. Давайте я расскажу следующим летом», — сказал Панарин.

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард пропустил девять матчей.

Ранее Панарин заявил, что с удовольствием сыграет за сборную России на Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.