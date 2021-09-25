Мостовому не понравилась игра «Спартака» против «Уфы»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», передает «Чемпионат.com».

«Нельзя сказать, что сегодня «Спартак» играл здорово. Даже в некоторых прошлых играх команда выглядела лучше, но не могла забить. Надеюсь, что сегодня эта неудачная серия прервалась», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

На третьей минуте счет в матче открыл Эсекьель Понсе. За 15 минут до перерыва окончательный счет установил Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 13-м месте, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Клуб из Башкортостана встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.