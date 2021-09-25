Виктория Боня подвергла критике Зарему Салихову

Российская модель Виктория Боня поделилась мнением о жене Леонида Федуна Зареме Салиховой, передает Sport24.

«Женщина должна не в мужские штаны лезть и мериться с мужем пиписьками. Она должна оставаться женщиной. А пока она делает из себя мужчину в юбке, это будет вызывать у людей понятное недовольство», — сказала Боня.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своем отношении к жене владельца московского «Спартака» Зареме Салиховой.