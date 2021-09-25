Овечкин ответил, собирается ли вставлять выбитый зуб

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что собирается вставить выбитый зуб после карьеры. Слова форварда передает OK Magazine.

Когда собираюсь вставить зуб? После карьеры. Не всю же жизнь ходить беззубым (улыбается). Почему нельзя вставить сейчас? Опять вылетит. Зачем? Смысла нет. У меня уже штифт стоит, ждет своего часа, – сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин рассказал, где он чувствует себя как дома.