Наставник «Реала» сравнил своего футболиста клуба с алкогольным напитком

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, говоря о шансах нападающего Карима Бензема выиграть «Золотой мяч», заявил, что француз «как вино — чем старше, тем лучше». Слова Анчелотти передает Marca.

«Учитывая, что Карим делает на поле, он должен быть в списке игроков, которые могут получить этот приз. У Карима есть время, чтобы взять «Золотой мяч». Я не думаю, что это его последний сезон. Бензема как вино – чем старше, тем лучше», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема провел шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бензема составляет €25 млн.

После шести туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram видео своего гола с тренировочного матча, отметив Бензема.