Фетисов — о назначении Знарка: у меня было совсем другое мнение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, говоря о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею, заявил, что у него было другое мнение по поводу кандидатуры наставника национальной команды. Слова Фетисова передает «Чемпионат».

«Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать», — сказал Фетисов.

Фетисов добавил, что он хотел видеть на тренерском мостике национальной команды Сергея Федорова, у которого есть опыт игры в Национальной хоккейной лиге и понимание работы системы организации.

О назначении специалиста наставником национальной команды 24 сентября объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что кандидатура Олега Знарка на пост главного тренера сборной России еще не утверждена.