Стало известно, когда Месси может восстановиться от травмы и сыграть за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни и, вероятно, сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 28 сентября. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, аргентинец временно не тренируется с парижским клубом из-за повреждения колена, которое он получил в матче с «Лионом» (2:1).

Скорее всего, 25 сентября Месси не сможет принять участие в матче чемпионата Франции против «Монпелье».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

В матче пятого тура Лиги 1 против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

За три матча Месси не отметился результативными действиями.

Ранее французское издание Le Parisien после матча между «ПСЖ» и «Лионом» раскритиковало Лионеля Месси, заявив, что он больше не влияет на игру.