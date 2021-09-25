Наставник «Манчестер Юнайтед»: Роналду знает, что не будет выходить на каждую игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий клуба Криштиану Роналду демонстрирует свой профессионализм, что положительно сказывается на остальных футболистах команды, а также отметил, что португалец знает, что не будет играть в составе манкунианцев в каждом матче. Слова специалиста передает Manchester Evening News.

«Криштиану до сих пор очень профессионален. Дисциплина, которую он демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды.

Я очень доволен. Теперь Роналду совсем не тот человек, чем в те времена, когда я играл с ним. Это настоящий топ-уровень, он прекрасно работает и очень серьезно относится к матчам. Роналду знает, что не будет выходить на каждую игру. Когда он не будет готов, мы проведем хороший разговор», — сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел два матча, забив три мяча.

Ранее Роналду приехал на тренировку на новом автомобиле за € 300 тыс.