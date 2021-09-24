Теннисистке Весниной вернули украденные медали с запиской и коробкой конфет

Воры вернули украденные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, в котором живет спортсменка. К наградам злоумышленники приложили записку с извинениями и коробку конфет.

Сама Веснина на руки медали еще не получила.

«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются», — приводит издание слова теннисистки.

12 сентября Веснина заявила, что ее дом в Подмосковье был ограблен. Неизвестные взломали дверь, чтобы проникнуть в дом, затем взломали сейф и забрали обе олимпийские медали, а также драгоценности и другие ценные вещи вне сейфа. По словам спортсменки, они с мужем забыли включить сигнализацию: в момент ограбления она была отключена.

Веснина является победительницей летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, а также обладательницей серебра в миксте на Играх-2020 в Токио. Также в ее активе два золота и серебро Универсиады в Казани.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) может изготовить для Весниной копии украденных медалей.