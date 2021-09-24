Фигуристка Гербольдт: раз Трусова снялась с Кубка России, значит, так было нужно

Фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала отказ Александры Трусовой от выступления в произвольной программе на этапе Кубка России в Сызрани. Она выразила мнение, что такое решение было принято тренером спортсменки Этери Тутберидзе, и на это наверняка были причины. Гербольдт также обратила внимание, что перед этим стартом у Трусовой был очень плотный график, включая выступления в США.

«Скорее всего, не просто так было принято решение ехать на Кубок России и катать короткую программу. Возможно, Сашу что-то беспокоит после перелетов. Но зачем-то это выступление было нужно. Этери Георгиевна — опытный тренер, и если она так решила, значит, так было надо», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Специалист также высказалась о тройном акселем, который до сих остается проблемным элементом для Трусовой. Гербольдт считает, что в какой-то момент Александра сможет справиться с этой сложностью.

«Думаю, что Трусова справится с этим акселем. В короткой программе он был очень хорошим. Наверное, на сегодняшний день это чисто психологический барьер, который, полагаю, она сможет преодолеть. А упростить — всегда проще», — заключила Гербольдт.

Ранее сообщалось, что фигуристка Алена Леонова удивилась, увидев фигуристку Александру Трусову на этапе Кубка России в Сызрани.