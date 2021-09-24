В Италии сообщили об издевательствах над Кокориным

Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Против «Дженоа» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба», — цитирует Доннини «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кокорин принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее сайт FiorentinaNews.com раскритиковал Кокорина после матча четвертого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).