Фетисов назвал главное достижение Фазеля на посту главы ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал главное достижение Рене Фазеля на посту главы Международной федерации хоккея (ИИХФ), передает «Чемпионат.com».

«Я знаю Рене больше 40 лет. И знаете, какая его самая главная победа в хоккее? Он убрал из хоккея политику и дал возможность решать судьбу медалей на льду», — сказал Фетисов.

В 1994 году Рене Фазель был избран президентом Международной федерации хоккея, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), который скоро покинет свой пост, Рене Фазель, отвечая на вопрос о возможном принятии российского гражданства, заявил, что для ответа ему сначала нужно выучить русский язык.

«Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провел в России. Могу сказать, что впервые я здесь побывал в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос», — сказал Фазель.