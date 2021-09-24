Фанаты «Кадиса» поиздевались над «Барселоной»

В матче очередного тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

После матча фанаты «Кадиса» спели песню: «Где же Лео Месси».

В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» занимает седьмое место, набрав девять очков.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс» и не отметился результативными действиями.

В матче пятого тура Лиги 1 против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему новичок «Пари Сен-Жермен» пока не может себя проявить в новой команде.

Экс-игрок отметил, что французский клуб всегда играл по схеме 4-3-3. В это расстановке аргентинцу приходится играть на фланге, из-за чего он, Неймар и Килиан Мбаппе практически не обороняются.