Бывший тренер «Зенита» готов возглавить «Спартак»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о готовности возглавить московский «Спартак», передает Sport24.

«Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться», — заявил специалист.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификационного раунда и неожиданно проиграли дома польской «Легии» в групповом этапе Лиги Европы.

После дерби с ЦСКА, в котором «Спартак» уступил со счетом 0:1, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал, что руководство клуба доверяет тренерскому штабу и Руй Витория со своего поста не уходит.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября из-за пункта в контракте.