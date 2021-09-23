Нападающий «Миннесоты» рад, что Капризова провезли тайком через границу

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо радостно отреагировал на подписание нового контракта клуба с Кириллом Капризовым.

«Фолиньо пошутил, что он счастлив, что Капризова провезли тайком через границу. Он говорит, что после подписания пятилетнего контракта на $ 45 млн улыбка Кирилла шире, чем раньше», — приводит слова Фолиньо в Twitter журналист Дэйн Мидзутани.

22 сентября команда из Сент-Пола подписала с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму $45 млн. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее стала известна зарплата Капризова в каждый сезон пятилетнего контракта.