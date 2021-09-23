Футболист «Зенита» Клаудиньо высказался о том, что РПЛ — пустая трата времени

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос журналиста о том, что многие считают Российскую премьер-лигу пустой тратой времени для игроков высокого класса. Слова футболиста передает Yahoo Esportes.

«Думаю, что те, кто так говорят, мало понимают в футболе, если честно. Я играю в очень сильной лиге, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже одно это многое говорит о лиге и клубе. Факты говорят сами за себя, мне не нужно говорить об этом. Очень рад быть здесь, моя мечта осуществилась. Моя цель – помочь команде хорошо сыграть в Лиге чемпионов и продлить череду из чемпионских титулов в России. Я пришел сюда ради этого», – сказал Клаудиньо.

7 августа «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо. Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Клаудиньо составляет €11 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Ранее Клаудиньо заявил, что боится российских морозов.