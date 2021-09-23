«Бардак»: Фетисов — об отсутствии тренера у сборной России на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя отсутствие позиции Федерации хоккея России по главному тренеру, который возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022 в Пекине, назвал фамилии специалистов, которые должны войти в тренерский штаб сборной. Слова Фетисова передает «Чемпионат».

«Бардак, что до сих пор нет тренера на Олимпиаду и это является интригой. Те, кто принимает решения, не готовы определиться. У хоккеистов есть нервозность, я точно знаю, со многими общался. Непонятна ситуация с результатом. Считаю, что, нужно создавать штаб уважаемых людей. Тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавке должны стоять те, кто понимает, что такое энхаэловский стиль. Это Сергей Федоров, нужно дать ему шанс, Слава Козлов, Гончар, Леша Жамнов», — сказал Фетисов.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что в тренерском штабе сборной будут изменения перед зимними Олимпийским играми 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.