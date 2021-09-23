Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Карпин не простит Дзюбу

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об отказе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал новость об отказе Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.