В УЕФА раскритиковали идею проводить чемпионаты мира раз в два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг критике идею проводить чемпионаты мира раз в два года, передает пресс-служба ассоциации.

В УЕФА отметили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года приведет к снижению значимости главного турнира планеты.

«Также это приведет к сокращению возможностей для более слабых сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами», — добавили в организации.

Чемпионаты мира проводятся с 1930 года раз в четыре года. Мундиали не проводились в 1942 и 1946 годах из-за Второй мировой войны. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года победила Хорватию со счетом 4:2. Решающая встреча прошла на стадионе «Лужники».

Ранее Экономический суд Мадрида №17 обязал УЕФА в течение пяти дней отменить все санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги Европы.