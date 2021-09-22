16-летний российский талант забил дебютные мячи в Кубке России

16-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые отличился на взрослом уровне, отметившись дублем в разгромном матче Кубка России против ногинского «Знамени» (10:0).

«Спасибо за поздравления! Рад, что команде удалось победить, а кто и сколько забыл — не важно. Счастлив открыть счет своим голам за «Крылья». Надеюсь, скоро повторю и в премьер-лиге. В матче с «Зенитом» вся команда рассчитывает только на победу. Что касается нашего турнирного положения, то не хочу оценивать нас на фоне «Спартака». Могу лишь сказать, что «Крылья» движутся в правильном направлении», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

В составе самарской команды забитыми мячами отметились Данил Липовой, Дмитрий Цыпченко (хет-трик), Сергей Пиняев (дубль), Денис Якуба, Иван Сергеев (дубль) и Гленн Бейл.

В следующем матче самарский клуб сыграет против петербургского «Зенита» в рамках Российской премьер-лиги 25 сентября. Очередной матч в Кубке России «Крылья» проведут в гостях у «Енисея» 27 октября.

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