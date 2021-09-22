Адвокат Хохлова назвала желаемую сумму средств за моральный ущерб от Facebook

Адвокат главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова Анна Варганова назвала сумму средств, которую ее клиент планирует получить за моральный ущерб от американской компании Facebook из-за трактования его фамилии как наименование украинцев. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«Исходя из личности Хохлова, и учитывая то, что его фамилию теперь нельзя употреблять, мы решили, что 150 миллионов рублей — это достойная сумма. Реакции со стороны Facebook пока что не было, мы ждем ответа», — заявила Варганова.

Напомним, Хохлов подал иск в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook.

По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.

После 12 туров «Ротор» располагается на 12 строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя ситуацию с Дмитрием Хохловым, заявил, что специалист «судится с американцами вместо того, чтобы всего себя посвятить работе».