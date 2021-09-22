Журова объяснила миллионную разницу в зарплате Фабио Капелло и тренеров олимпийцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о претензиях главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева по поводу поощрения наставников олимпийских чемпионов.

Тедеева задело, что тренеры не получили ни наград, ни машин. В интервью «Спорт-Экспрессу» он также сравнил доходы тренеров в различных видах спорта, приведя в пример Фабио Капелло, который, возглавляя сборную России по футболу, получал 6 млн евро в год. При этом российские тренеры в олимпийских видах спорта получают около 120 тысяч рублей в месяц.

Журова отметила, что в целом в федерациях существует разное отношение к поддержке тренеров, и это зависит от финансовых возможностей организации.

«В разных федерациях все по-разному. В одной густо, в другой пусто — вот в чем дело. И если кто-то обижается, то футболисты, например, радуются. Но равенства точно нет никакого. В каких-то федерациях президенты поддерживают тренера. Важно также, какой уровень у тренера.

Если региональный, то нужно, конечно, повышать зарплаты — но это в полномочиях субъекта РФ. Есть пожелание, чтобы это делалось на федеральном уровне — но у нас же не платят на федеральном уровне учителям.

Кстати, если речь о том, чтобы добавить призовых — есть люди, которые, наоборот, возмущаются, что слишком много спортсменам подарков и призовых. Все по-разному относятся к этому. Мы в индустрии имеем одно мнение, а другие люди, если посмотреть, считают по-другому. Тут очень все непросто.

Если сейчас провести опрос, боюсь, в массе своей люди не поддержат эту инициативу. Налогоплательщики же платят и могут спросить, почему они должны оплачивать тренеров», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по борьбе пожаловался на размер государственных выплат за победу на Олимпийских играх.