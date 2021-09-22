Стала известна сумма гонорара Усика за бой против Джошуа

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик гарантированно заработает за бой против Энтони Джошуа £3 млн. Об этом сообщает Total Sportal.

По информации источника, гонорар 34-летнего претендента на звание чемпиона мира по версии четырех боксерских организаций может быть увеличен до £5 млн в случае, если будет продано определенное количество платных трансляций.

Поединок между британцем и украинцем пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Энтони Джошуа за бой с Александром Усиком.