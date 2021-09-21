Дзюба оценил влияние вызова в сборную России на первый гол в сезоне

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что попадание в расширенный список сборной России не повлияло на его результативность в матче восьмого тура чемпионата страны против казанского «Рубина».

«Как повлиял вызов в сборную? Вообще никак», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Также форвард отметил, что игра получилась интересной, с опасными моментами.

«Первый тайм повели 3:0. У нас получались хорошие атаки. Комбинировали. Во втором тайме тоже, но к сожалению вместо того, чтобы забить четвертый и пятый мы пропустили», — добавил футболист.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом», прошедшая в столице Татарстана 20 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Дзюба стал автором дубля. Для нападающего это первые голы в новом сезоне.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

Ранее Карпин ответил на критику включения Дзюбы в заявку сборной России.