Емельяненко объяснил, почему отказался от алкоголя

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко, говоря о том, что алкоголь ранее мешал ему готовиться к боям, заявил, что он уже «отдохнул и нагулялся». Слова Емельяненко передает Vseprosport.ru.

«Все нормально. Я уже отдохнул, нагулялся. Сейчас мне это все надоело. Надо поработать, потрудиться. Буду выступать, драться. Надоело отдыхать. Необходимо набирать форму и бить людей. Это моя работа», — сказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко высмеял бойцовский стиль блогера Артема Тарасова, с которым накануне провел бой.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.