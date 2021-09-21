Наставник «Рубина» Слуцкий — о своем удалении: судья профнепригоден

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, комментировал свое удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:3), назвал арбитра Сергея Иванова профнепригодным. Слова Слуцкого передает «Спорт-Экспресс».

«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки. Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», – сказал Слуцкий.

Напомним, на 24 минуте счет в матче открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Через пять минут Клаудиньо удвоил преимущество питерцев, а под занавес первой половины матча Дзюба оформил дубль. В середине второго тайма Дмитрий Чистяков забил мяч в собственные ворота.

Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на пятой строчке, имея в активе 14 баллов.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о поле на стадионе «Центральный» в Казани.